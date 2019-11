Pablo Alborán revela por qué tuvo que ir al psicólogo El cantante español Pablo Alborán admitió haber buscado la ayuda de un psicólogo para lidiar con la fama. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El ajetreo de su carrera agobió tanto al cantante Pablo Alborán que se vio forzado a hacer una pausa en el 2015 para reevaluar todo lo que le había sucedido en los cinco años que siguieron a su lanzamiento a la fama como profesional de la canción. Pero hacer un parón abrupto no le fue fácil, por lo que tuvo que buscar ayuda profesional. "Fui al psicólogo, creo que es algo que todo el mundo debería probar", confesó el jueves en un evento en España, según la agencia Europa Press. Este alto en su carrera fue necesario, según el cantante, para saber lidiar con la fama que había obtenido y aunque la vida frente a las cámaras y reflectores parecía fácil y glamorosa, para el español era necesario tomar un receso y asimilar lo que estaba pasando. "[Aprendí] que se puede parar, eso es importante para uno mismo", comentó. "Se lo recomiendo a todo el mundo. No hay que tener problema en hablar de eso, pero sí que creo que es importante tener cuidado y no ponerle nombre tan fácilmente a las cosas [mentales]. Es importante dar la voz, pero también es importante ir donde hay que ir, que es ir al psicólogo o al médico". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alborán hizo esta recomendación a sus colegas de profesión presentes en una entrega de premios en la que fue galardonado como artista nacional del año. Actualmente promueve su más reciente sencillo, Tabú, junto a Ava Max, que se estrenó a principios de noviembre y que ya sobrepasa los 14 millones de reproducciones. Advertisement

