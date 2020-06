Pablo Alborán: "Soy homosexual. No pasa nada" Mira aquí el video donde el cantante español abre su corazón y comparte su orientación sexual.



Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Pablo Alborán sorprendió a millones de seguidores en sus redes sociales al publicar un video en el que les habla sobre su orientación sexual. “Estoy aquí para contaros que soy homosexual. No pasa nada, la vida sigue igual, pero yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era”, declaró el español en el clip de poco más de tres minutos que compartió en su cuenta de Instagram. El intérprete de “Recuérdame” dijo que su intención es lograr sentirse tan libre como lo es la música —e incluso poder ayudar a hacerle el camino más fácil a otros. El artista de 31 años expresó que nunca se ha sentido discriminado y que en su familia siempre lo han apoyado para seguir sus sueños y amar en libertad. Sin embargo, reconoce que no todo el mundo ha tenido su suerte. “Quiero sentirme igual de libre con mis canciones, quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo”, dijo. Además, aseguró que intenta aportar su granito de arena en la lucha contra toda “expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia y la homofobia”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En sus declaraciones aclaró que seguirá centrando su vida pública en su trabajo con “un respeto absoluto a la profesión y al público”. Finalizó su video con un agradecimiento al apoyo que ha recibido. “Os mando un abrazo muy fuerte y a vivir que la vida se va”, concluyó. Algunos famosos que reaccionaron a su video: Kanny García, Camilo, Chenoa, Diego Torres, Tommy Torres y Leslie Grace, quienes mostraron su apoyo a su colega y amigo a través de sus comentarios.

Pablo Alborán: "Soy homosexual. No pasa nada"

