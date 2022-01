De vendedor de dulces en camiones a famoso cantante; conoce la historia de Germán Montero Entérate de los obstáculos que tuvo que atravesar Germán Montero antes de convertirse en un cantante y alcanzar al fama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando los famosos están sobre un escenario o en un set de televisión, pareciera que su vida ha sido sencilla. Sin embargo, algunos han tenido que luchar mucho para lograr un lugar en el medio artístico y otros han tenido que trabajar desde pequeños para ver cumplirse sus sueños, tal como ocurrió con Germán Montero, quien pasó de vender gomas de mascar y dulces en los camiones, de su natal Sinaloa, México, a convertirse en un famoso cantante. "Cuando vendía dulces en los camiones, allá en Los Mochis, lo que soñaba era tener un ingreso para ayudar a mi madre", confesó Montero al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Entonces, desde niño aprendí a trabajar. Pero dentro de mí sabía que algún día iba a estar en lo ahora que estoy, en esta industria. Mi ilusión era cantar, realmente, estar arriba de un escenario y cantar". Luego, el cantante tuvo otros empleos cuando todavía era muy pequeño. "Mi primer oficio fue vender paletas de hielo en un carrito", relató. "Después me puse a vender periódicos. Había una señora que hacía bolsitas de verduras ralladas y también vendí verduras por las casas; [fui bolero] di grasa [a los zapatos] también; eso de niño", agregó. "Después fui repartidor de pizzas". Sin embargo, Montero nunca perdió de vista su mayor objetivo. "Siempre dije 'algún día voy a estar ahí'; 'algún día voy a cantar y voy a tener un uniforme de una banda sinaloense'", reveló. Germán Montero Credit: Kristian Dowling/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Empiezo a cantar porque un amigo me invitó, maestro de ceremonias, cuando tenía 14 años. En la noche ya estaba cantando en una boda", mencionó. "Miraba a La Arrolladora [Banda el Limón] y decía que algún día iba a estar en esa banda sin conocer no siquiera Mazatlán, y sabía que iba a ser cantante con ella sin conocer a René Camacho, sin conocer a nadie". Germán Montero ahora es solista; por ello, "trato de agradecer todos los días" que ha cumplido su meta; además, siempre recuerda sus orígenes porque fueron lo que lo formaron en el hombre que ahora es. "Trato que ese niño que andaba vendiendo dulces en camiones de Los Mochis siempre ande conmigo de la mano y nunca me suelte. Siempre le digo que estoy muy orgulloso de él", concluyó.

