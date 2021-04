¡Vacaciones en Hawái! Ozuna y su familia disfrutan del paraíso en un viaje de ensueño Desde un espectacular yate y en medio de las aguas cristalinas, el cantante compartió cómo está viviendo estos días de sol, arena y mar. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con la llegada de las vacaciones de primavera muchos famosos han hecho las maletas y se han escapado a algún lugar recóndito para descansar y recargar pilas. Ozuna ha sido uno de ellos. Él y su familia se encuentran disfrutando de lo lindo en Hawái, ese rincón del mundo que algunos denominan el cielo en la tierra y cuyas imágenes del artista así lo demuestran. El intérprete de "Caramelo" se ha dejado ver bailando en el yate, haciendo deportes acuáticos, yendo de compras y posando a la orilla del mar con los suyos con esa alegría que solo dan las vacaciones. Junto a su esposa, Taína Marie Meléndez, y sus dos hijos, el artista presumió la belleza de este paraje tropical en el que descansa después de unos meses de mucho trabajo. Además de su música, Ozuna se ha asociado con XSET, la revolucionaria organización de juegos y estilo de vida. Su carrera sube de nivel y siempre con el sello del éxito asegurado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo suyo es un no parar, así que nada como este descanso de lo más merecido en el que volvió a demostrar su gran sentido del humor con sus famosos Tik toks y ocurrencias como esta. Y entre baile y baile, el puertorriqueño se escapó para hacer unas compras acompañado de esa sonrisa tan suya. "El turista", escribió en una de sus publicaciones donde se le ve relajado de paseo por las calles de la ciudad. Un viaje no sólo especial por el lugar elegido, sino por la compañía. Por encima de los premios y los logros, está la familia, a quien Ozuna regala todo su amor y tiempo de calidad siempre que puede. Unas instantáneas que son la viva imagen de la felicidad.

