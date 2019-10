Ozuna se une al elenco de la película 'Fast & Furious 9' Ozuna se une al elenco de la película 'Rápidos y Furiosos 9,' que incluye también al reggaetonero Don Omar. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ozuna volverá a brillar en la pantalla grande. Vin Diesel recién anunció en Instagram que el reggaetonero de 27 años se une al elenco estelar de la película Rápidos y Furiosos 9 [The Fast & The Furious], que estrenará el 22 de mayo del 2020. "Como saben, hemos encontrado grandes talentos de la industria de la música que han hecho el crossover al cine. Esperamos que ellos dejen toda su fama y logros a un lado para entregarse con integridad al personaje y eso es exactamente lo que ha hecho Ozuna", escribió Vin Diesel junto a una foto con el artista puertorriqueño y el director de la película, Justin Lin. El cantante -quien debutó como actor en las comedias románticas Qué Leon y Qué Leon 2- formará parte del elenco de la popular saga, que incluye también a Michelle Rodríguez, Charlize Theron, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, y Helen Mirren. Image zoom Instagram/ Ozuna Ozuna comparte su amor por los carros deportivos de lujo en su cuenta de Instagram y mostró su emoción de participar en la película en su cuenta de Instagram. "¡Muy orgulloso de mi trabajo y papel en Fast 9! Pa Mi Gente! Todo amor, siempre," escribió junto a la misma foto con Vin Diesel y el director. Otra estrella del reggaetón que participa en esta trama es Don Omar, quien ha tenido algunos desacuerdos con Ozuna. ¿Habrá tensión en el set? Sin duda, los fanáticos de ambos reggaetoneros están contando los días para que estrene esta película llena de acción. ¡Calentando ya los motores! Advertisement

