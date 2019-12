El hijo menor de Ozuna se esconde de los paparazzi Uno de los hijos de Osuna rehuye a las cámaras y a otro le encantan. Así llevan los pequeños la fama de su papá. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ozuna se ha esforzado por mantener su vida privada lejos de los reflectores, aunque de vez en cuando presume a sus trofeos más preciados con mucho orgullo. Pero no son los galardones que el puertorriqueño ha ganado por su exitosa carrera, sino sus dos hijos, Sofía y Juan Andrés, fruto de su matrimonio con su compatriota Tania Marie Meléndez. La pequeña Sofía, de 5 años, ha demostrado ser una fiel fanática de su papá y amante de las cámaras y los micrófonos, que hasta ha compartido escenario con su famoso progenitor para ayudarle a interpretar su canción favorita “Ahora dices”. Pero contrario a su hermanita, el pequeño reyecito de la casa, a quien el reggaetonero identifica en sus redes sociales como Jacob, al parecer, no le gustan los flashes y prefiere esconderse de los paparazzi Una contundente imagen lo dejó claro: el intérprete y protagonista de la cinta Qué León compartió una foto junto a su pequeño, donde el niño sonriente se cubre el rostro para no ser captado por las cámaras que buscan tomar una imagen de su papá. “Esto pasa cuando le piden una foto a #Jacob”, explicó el artista junto a la imagen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer, la reina de la casa no se quiso quedar atrás y reclamó a su papá su falta de presencia en la fotografía con su hermano, por lo que el cantante se vio obligado a presumirla también en sus redes sociales. En el vídeo grabado dentro del avión privado en el que viaja el cantante con su familia a Barcelona, España, la pequeña Sofía canta junto a su padre lo que parece ser su próximo sencillo titulado “Estamo en ley”. “Estamo en ley con Sofi. Me dijo que por qué la foto con Jacob y con ella no. Te amo Sofi”, dijo el cantante junto al vídeo con emojis sonrientes. Ozuna cierra el año no solo disfrutando de la compañía de su familia, sino cumpliendo sus sueños con el lanzamiento del vídeo del tema “Danzau”, que se estrenó la tarde del jueves. Advertisement

El hijo menor de Ozuna se esconde de los paparazzi

