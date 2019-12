Ozuna se adelanta tremendo regalo de Navidad: un avión privado Ozuna se une a la lista de reggaetoneros que se han comprado un avión privado. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La Navidad llegó temprano para Ozuna. Tras un año de inigualable éxito, el cantante puertorriqueño se permitió un lujo que jamás imaginó: comprarse un avión privado. El regalo llegó justo después de su viaje a Europa donde estuvo de gira acompañado por su familia. Ozuna presumió su nueva adquisición a la que llamó NibiruAirLine— rindiéndole tributo al nombre de su más reciente disco — en sus redes sociales, donde además agradeció a sus fanáticos por su nuevo regalo. “Gracias a Dios otro logro más”, presumió en sus historias de Instagram. “En mi vida pensé tener un avión, es más, todavía no lo creo. Gracias a Dios y a todos mis fans”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace una semanas, el intérprete publicó un vídeo desde las alturas compartiendo con su hija Sofía, mientras regresaba a su tierra desde Barcelona. Aunque en ese momento no comentó sobre la nave en la que volaba —o su deseo de convertirse en propietario de un avión— tal parece que la comodidad de realizar ese largo viaje en privado lo convenció a comprar uno. Su adquisición fue criticado por algunos en redes, incluso algunos aseguraron que el jet era rentado y no de su propiedad. Aunque renuente, el protagonista de la cinta Qué León aclaró que jamás presumiría algo que no le pertenece y que, en efecto, había comprado la nave en la que ahora viajará cómodamente a sus presentaciones. “Nunca diré que algo es mío y no lo es. Aquí se trabaja con amor y sacrificio y Dios lo sabe”, respondió a los comentarios. ¡Que sigan los éxitos y felices viajes en el 2020! Advertisement

