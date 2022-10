¡Ozuna revela un gran secreto de su nueva canción con Shakira! A unos días de estrenar "Monotonía", su nuevo tema junto a la colombiana, el cantante compartió algo en primicia y se armó una buena. "Eso viene como un huracán en categoría destrucción". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Expectantes. Así se encuentran los fans y los que no son tan fans de lo que se viene esta semana con el estreno de "Monotonía", la canción más esperada de Shakira. La supuesta cercanía de su historia real con la que se cuenta en este tema están creando una gran bola de fuego que está a punto de explotar. Y para colmo, su compañero en esta aventura, Ozuna, acaba de adelantar algo que ha puesto las redes a arder aún más si cabe. A través de su perfil de Instagram, el cantante ha compartido algo de lo más jugoso que ha dejado a todos con la miel en los labios. ¡Además de con ganas de más! Ozuna y Shakira Ozuna y Shakira | Credit: Marina Press/Mezcalent Para descubrir todo lo que se cuenta en este tema habrá que esperar al próximo 19 de octubre, día de su estreno mundial. Mientras tanto, Ozuna ha dado a conocer unas líneas más de la parte que a él le toca y, de nuevo, son palabras muy llamativas. "Tú en lo tuyo y yo haciendo lo mismo, fuimos cómplices del egoísmo, nos olvidamos de lo que un día fuimos, y lo mejor es que, no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía", interpretó frente a sus 22 millones y medio de seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una letra que, lejos de atacar al otro, es una declaración de culpabilidad y responsabilidad de ambos miembros de la pareja. Al menos de la ficticia. Por lo que se ha podido saber y escuchar hasta ahora, no hay reproches hacia el otro, ni salidas de tono. Conociendo a Shakira y su manera de proceder en tantos otros aspectos, era de esperar que el tema en cuestión no generase más daño o dolor. Aún así, hay muchas ganas por saber lo que tiene que decir en lo que promete convertirse en otro hit.

