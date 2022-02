La bonita felicitación de Ozuna a su chica con fotos nunca vistas incluidas ¡Morimos de amor! Antes de que fuera famoso, Ozuna ya mantenía una relación sentimental con la madre de sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ozuna esposa taina Credit: Omar Vega/FilmMagic Ozuna dedicó unas lindas palabras a su pareja Taína Marie Meléndez con motivo del Día del Amor y la Amistad. "Ya son 10 San Valentín amor mío. Que Dios nos dé salud y vida para seguir viviendo de tantos momentos buenos y malos que componen nuestro amor solido y de por vida. Todos los días son tuyos. Te mereces el mundo", compartió el cantante de 29 años en su popular página de Instagram, que ya cuenta con 22 millones de seguidores. El mensaje estuvo acompañado de una serie de fotos nunca antes vistas de la reina de su corazón. FOTOS: ¡Conoce a la familia de Ozuna! Ozuna junto a la madre de sus hijos En una imagen lo vemos sonriendo y abrazando a la madre de sus hijos en una paradisíaca playa. ozuna esposa madre de sus hijos dia de valentin 3 Credit: Ozuna IG En otras, los vemos posando desde un majestuoso desierto, y también viendo una puesta del sol. ozuna esposa madre de sus hijos dia de valentin Credit: Ozuna IG ozuna esposa madre de sus hijos dia de valentin Credit: Ozuna IG ozuna esposa madre de sus hijos dia de valentin Credit: Ozuna IG ozuna esposa madre de sus hijos dia de valentin Credit: Ozuna IG "Amor del bueno" y "esa relación ha durado porque Dios así lo ha querido. Dios los bendiga y le dé muchos años más de vida juntos", son algunos de los mensajes que los fans de Ozuna han escrito en su muro de Instagram. Fue a inicios del 2020 cuando el intérprete de "El farsante" tomó la decisión de llevar al altar a su novia tras ocho años de relación sentimental y dos hijos en común. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Inicio de la relación Antes de que fuera famoso, Ozuna ya mantenía una relación sentimental con Taína. En 2013, la pareja trajo al mundo a su primera hija, Sofía Valentina, y tres años después nació Jacob Alexander. Ozuna Ozuna y su familia en Hawái | Credit: IG/Ozuna "Desde que la conocí, me enamoré de ella y me convencí de que era la mujer con quien quería formar una familia. Y más que eso, siempre me ha motivado a perseguir mis sueños. Dios [la] puso en mi camino para acompañarme en la vida y ver crecer nuestros hijos juntos", dijo a People en Español.

