Ozuna alborota las redes sociales con este atrevido desnudo ¡Mira la foto! Ozuna sorprende a sus fanáticos al compartir una foto en Instagram como Dios lo trajo al mundo. ¡Míralo! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ozuna aprovechó unos días de descanso para tomar el sol al lado de su piscina ¡como Dios lo trajo al mundo! El reggaetonero puertorriqueño compartió una foto desnudo en Instagram y sus seguidores lo llenaron de comentarios. "¡Tengo las piernas más negras que el pecho! ¡COMENTA!", escribió junto a la foto, donde se ve sin ropa, con una pequeña toalla tapándole sus partes íntimas. La primera en comentar fue la reggaetonera Ivy Queen. "¿Peroooooo y el only fan pa' cuando oso?! @ozuna sol solecito asótalo sin maltratar duro sus piesitos", bromeó la cantante. "Mandaaaaa fuegoooo. Dame la O Dame la Zetaaaaa". "Esa toalla estorba", comentó una fanática. La foto ya tiene unos 950,000 'me gusta'. El intérprete de 28 años solo tiene ojos para su esposa Taina Marie Meléndez, la madre de sus hijos Sofía y Juan Andrés. Eso sí, el "negrito de ojos claros", como se ha dado a conocer, tiene una gran fanaticada femenina. Sus seguidoras lo llenan de piropos en las redes sociales y fotos como esta no pasan desapercibidas. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que Ozuna posa ligerito de ropa en Instagram. El cantante ha publicado fotos de sus abdominales de infarto y videos cantando en la ducha y bailando en ropa interior. También comparte imágenes de sus rutinas en el gimnasio. ¡Al parecer los ejercicios están dado buen resultado!

