Ozuna estrena nuevo collar, Jennifer López de compras con su hija, Kris Jenner de boda y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Alma Sacasa

Ozuna estrena un collar de joyas, Jennifer López de compras con su hija Emme en Nueva York, Kris Jenner asiste a la boda de Jennifer Lawerence en Rhode Island y más fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos!

Nuevo lujo

Albizu Ozuna exhibe en su cuello una pieza diseñada por Tito24k inspirada en lo que será su álbum próximo a salir, NIBIRU.

Tiempo con mamá

Jennifer López y su hija Emme se fueron de compras por Nueva York.

Invitados de honor

Kris Jenner y su novio Corey Gamble asistieron la boda de la actriz Jennifer Lawerence en Newport, RI.

¿Pirata?

Alejandra Espinoza promocionó con este parche en el ojo en su show Reina de la canción el estreno de la telenovela Cuna de lobos.

Muy a la moda

La actriz Dominika Paleta usó una linda chaqueta para el estreno de su película Un papá pirata.

Como actriz

La presentadora Lili Estefan celebro su debut en la película Zombieland: Double Tap.

¡Qué beso!

Las queridas cantantes puertorriqueñas Kany García y Ednita Nazario compartieron un beso durante un show en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

Leo, ¿por qué estás solo?

Oculto debajo de una gorra, una capucha y unos lentes de sol, el actor disfrutó disfrutó de un almuerzo al aire libre mientras su novia hacía algunos recados.

La juez

Lucero estuvo muy feliz durante la presentación de La Voz Kids en México.

Muy emocionado

El actor Will Smith no pudo contener su entusiasmo en la conferencia de prensa en China para presentar su película Gemini Man.

