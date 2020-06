Ozuna en The Tonight Show con Jimmy Fallon. Míralo cantando su nuevo tema "Caramelo" El reguetonero puertorriqueño Ozuna arrasó en su visita a The Tonight Show con Jimmy Fallon, cantando su nuevo tema "Caramelo" y mandando un mensaje especial a los latinos. Mira el video. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El reguetonero Ozuna arrasó en su visita al programa The Tonight Show con Jimmy Fallon. El artista de 28 años dominó la tarima, cantando "Caramelo" y "Mamacita". El puertorriqueño llevó todo su flow y talento al programa en inglés, saludando en español a sus fanaticada hispana: "Buenas noches, mi gente". Sin duda, Ozuna forma parte de una nueva ola de artistas urbanos que han llevado la música en español a nuevos mercados, rompiendo las barreras del idioma. "Los amo mucho, latinos, gracias por el respeto y el cariño", dijo al despedirse al terminar de cantar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a la cuarentena por el coronavirus, Ozuna ha tenido un 2020 activo en la música. Su más reciente video musical Caramelo ya tiene casi 60 millones de vistas en YouTube. Su video musical "Mamacita" —con Black Eyed Peas y J.Rey Soul— tiene más de 115 millones de vistas. Además lo veremos actuando en la película Fast & Furious 9 el próximo año junto con Vin Diesel y Cardi B, entre otras estrellas. Image zoom (Photo by Greg Doherty/Getty Images) El artista recién compartió varias imágenes de su actuación en The Tonight Show —en el que Jimmy Fallon también ha conversado con reguetoneros como Bad Bunny, J Balvin y Maluma— acompañadas del siguiente mensaje: "He sido bendecido de encontrar gente más inteligente que yo y ellos me ayudan a ejecutar la visión que tengo". Su esposa y sus hijos son su mayor fuente de inspiración, asegura el cantante, quien ha aprovechado la calma de la cuarentena para pasar tiempo de calidad con ellos, disfrutando de su barco y días de playa. ¡Felicidades Ozuna y que sigan los éxitos!

