Ozuna sufre sanción de Instagram por polémica imagen Una controvertida imagen ocasionó que Ozuna fuera sancionado por la red social Instagram ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado domingo, Ozuna dio a conocer, en su cuenta de Instagram, una imagen donde aparece en el baño con su esposa, Tania Marie Meléndez, mientras ella está sentada en el inodoro. Momentos después, la red social eliminó la imagen y le envió una notificación donde advertía que la quito por infringir las normas comunitarias sobre acoso o bullying. El cantante puertorriqueño dio a conocer la sanción y se pronunci´ó en contra. "¿¿¿¿Qué tiene de malo una foto asi con mi esposa Instagram?????". Pero momentos después volvió a subir la instantánea. "Si no se van a amar así, mejor no se amen", fue la frase que incluyó para acompañar la polémica imagen cuando la posteó por segunda ocasión. Los cibernautas reaccionaron cuando el representante del género urbano puso de nuevo la instantánea y le mostraron su apoyo. "A Instagram que no joda, hay contenido que si son explícitos, vulgares y no lo tumban. ¡Qué viva el amor!", escribió un usuario. "Instagram: dejemos que haga lo que quiera vamos a dormir"; "Instagram borrando estas fotos pero dejando mujeres desnudas", e "Instagram no la borres", fueron otros comentarios. Mejor vestidos hombres Latin Amas Credit: Telemundo/ NBC Universal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese al apoyo, también hubo personas que se pronunciaron en contra de la fotografía. "Eso se ve obsceno. Eso no es amor, eso es vulgar"; "Qué asco no subas cosas cagando ¿vale ?", y "No Ozuna quita esa foto", dijeron algunos internautas. Ozsuna Los mensajes en apoyo al intérprete de "Caramelo" también estuvieron presentes. "La verdadera confianza"; "Amor del bueno brother"; "Eso es lo más bello"; "Eso sí es amor de verdad", y "Lo que muchos no saben, es que este tipo de actos hace que la relación se mantenga viva", expresaron. Hasta el momento, esta imagen sigue vigente en la cuenta de Ozuna, quien no ha hecho mayor comentario al respecto.

