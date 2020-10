¡Mira cómo han crecido los hijos de Ozuna! El reggaetonero publicó nuevo video bailando con ellos Ozuna enloqueció a sus seguidores en Instagram al publicar un nuevo video bailando con sus hijos. Los niños son muy carismáticos y algunos aseguran que su hijo es idéntico al reggaetonero. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ozuna derritió corazones con un nuevo video que publicó en Instagram bailando con sus hijos. En solo un par de horas el video de TikTok alcanzó más de dos millones de vistas. En el clip vemos al reggaetonero puertorriqueño en su barco junto a su hija Sofía y su hijo Jacob bailando al ritmo de su nuevo éxito "Despeinada". Muchos opinan que su hijo es idéntico al cantante y protagonista de la comedia Qué León. El artista ha pasado gran parte de este año cerca del mar y navegar es uno de sus pasatiempos favoritos. Sin duda, la cuarentena por la pandemia del coronavirus le ha servido para estar bien cerca de los suyos y tomarse un merecido descanso, disfrutando de momentos divertidos con sus hijos como este que captó en video. Image zoom (Theo Wargo/Getty Images for Universal Pictures) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el pasado, Ozuna ha hablado sobre el sacrificio de tener que estar lejos de su familia por cumplir con su carrera. "Cambió mi vida", dijo a Telemundo sobre ser padre. "Aprendí a ser un hombre, a valorar mi familia, porque la gente no sabe que uno tiene que sacrificarse día y noche para estar donde está hoy en día". El artista admite que el precio de la fama es alto y requiere estar alejado de sus seres queridos durante sus viajes por el mundo. "No ver a tu familia por tantas navidades, tantas cosas que uno tiene que pasar, es bien difícil", confesó.

