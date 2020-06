Ozuna celebra el Día del Padre con un tema dedicado a su hija: “Yo nunca tuve a mi papá" El cantante puertorriqueño Ozuna confiesa que jamás tuvo el apoyo de su padre y aprovecha para enviar un contundente mensaje a los padres 'irresponsables'. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En un anticipo del Día del Padre, el reguetonero Ozuna estrenó su más reciente tema, “Mi niña”, dedicado a su hija Sofía. “Bendiciones y respeto a cada uno de los padres de este mundo. Los que luchan día a día por su castillo, por su familia y por su manada”, escribió junto a un fragmento de su nuevo vídeo. “No es fácil, muchas cuestas en el camino, pero el mejor resultado es ver la felicidad de nuestras crías”. La canción es un tributo a su pequeña de 5 años, quien además toma un papel protagónico, tanto en el vídeo como en el tema. “Papi te amo”, se le escucha decir en la canción. “Papi, yo soy tu princesa”. La pequeña ha demostrado ser la fanática número uno de su papá al compartir sus gustos musicales con los fanáticos en varias ocasiones. Muy al contrario que su hermano Jacob, de 3 años, quien rehuye las cámaras. El reguetonero aprovechó, además, para enviar un contundente mensaje a los padres ausentes y revelar que jamás contó con su progenitor. “A los padres irresponsables, muchos están a tiempo. Busca [a] tu hij@ que te necesita”, escribió. “Yo nunca tuve a mi papá y por eso este sentimiento”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la emotiva canción, Ozuna hace una promesa a su hija de cuidarla y protegerla sin fecha de caducidad. “Mi niña tan bella. Siempre será mía, aunque sea una mujer, siempre me preocuparé”, entona el cantante.

