¡Hola Miami! Ozuna compra mansión en Coconut Grove por $5.4 millones ¡Pasen a conocer su nueva 'casita'! El resort privado del cantante tiene canchas de baloncesto, piscina y mucho más. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El lujoso barrio de Coconut Grove, en Miami, Florida tiene un nuevo vecino: Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido mundialmente como Ozuna. El cantante de raíces puertorriqueñas y dominicanas acaba de convertirse en el orgulloso dueño de una 'casita' que le costó la friolera de $5.47 millones de dólares. La nueva propiedad del intérprete de "Caramelo" es un auténtico resort en miniatura que en su media hectárea de terreno cuenta con una mansión de 7,200 pies cuadrados rodeada de palmeras y que además tiene piscina, canchas de baloncesto, cine y un gimnasio de lujo. "Me compré una casa con gym pa' ver si es verdad", exclamó el artista de 28 años en un post que colgó en sus redes hace dos días y donde aparece usando la camiseta con el número 8 de los LA Lakers -uno de los dos números que usara el desaparecido Kobe Bryant- para presumir dicho espacio. De acuerdo a Zillow.com la transacción se concretó este 9 de agosto y la propiedad incluye: 5 dormitorios, cocina gourmet y cocina al aire libre. ¡Pasen a mirar la 'casita'! Las vistas impactantes de la piscina en la casona de corte moderno: Image zoom Zillow.com El salón principal con amplios ventanales. La casa viene amueblada y cuenta con finas obras de arte: Image zoom Zillow.com La cocina de diseñador, perfecta para hacer fiestas: Image zoom Zillow.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ozuna no es la primera celebridad que hace de este su hogar. De acuerdo a TMZ.com Jon Beason, antiguo apoyador de equipo de la NFL University of Miami también fue dueño de la propiedad. Ozuna se convierte así en la más reciente celebridad en adquirir una bella propiedad en Miami, donde residen varios de sus 'paisanos' como Marc Anthony, Nicky Jam, Bárbara Bermudo, Adamari López y un largo etcétera ¡Bienvenido!

