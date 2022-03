El cantante Ovi podría salir de la cárcel tras ser acusado de golpear a la mamá de su recién nacido El cantante cubano Ovi podría salir de la cárcel luego de que fuera acusado por la mamá de su hijo de violencia doméstica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ovi Ovi | Credit: Ovi/Instagram El cantante cubano Ovidio Crespo, conocido como Ovi, podría salir de la cárcel luego de que fuera acusado por la mamá de su hijo recién nacido de violencia doméstica. Ada Urquijo dijo que había discutido con su pareja por la custodia del bebé y que el cantante la golpeó en la cara mientras sostenía al pequeño en brazos, de acuerdo con un reporte policial del condado de Miami-Dade. Por su parte, el reguetonero negó que hubiese habido habido enfrentamiento físico, pero la madre de su hijo tenía marcas en el cuerpo que delataban los golpes, según las autoridades. Ovi fue arrestado por cargos de violencia doméstica y pagó una fianza de $1,500 para poder salir de prisión. Pero esta no es la primera vez que en los últimos tiempo el cantante tiene pleito con las autoridades. El pasado diciembre fue arrestado bajo el cargo de asalto agravado con un arma tras tener un altercado a las afueras de un restaurante en Miami. Asimismo, el cantante de 26 años se vio envuelto en una polémica tras ser acusado de maltrato animal, luego de haberse mostrado en redes sociales con su perrito blanco teñido con los colores del arcoiris. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ovi y su esposa se convirtieron en padres de su pequeño Ovi Jr. el pasado febrero. En ese momento el cubano le hizo una promesa a su hijo: "Hijo, prometo cuídarte y darte lo mejor de mí, guiarte por el buen camino💙 y cuenta conmigo pa siempre bienvenido a la vida".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El cantante Ovi podría salir de la cárcel tras ser acusado de golpear a la mamá de su recién nacido

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.