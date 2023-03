Otra presentadora de Hoy anuncia separación: "Decidimos poner fin a nuestra relación" Apenas una semana después del comunicado de Andrea Legarreta, otra de las conductoras del show de Televisa compartió la triste noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una de las caras más queridas del programa Hoy, que no es Andrea Legarreta, acaba de anunciar la separación con su esposo a través de un comunicado en redes sociales. Justo cuando se cumple una semana del mensaje de Andrea y Erik Rubín informando de su ruptura, su compañera ha hecho lo propio en un escrito lleno de cariño, respeto y amor a la familia que han creado. "Siempre nuestras redes han sido nuestro aliado para platicarles noticias o lo que ocurre en nuestro día a día. Hoy queremos compartirles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja", escribió Tania Rincón junto a una foto familiar. Programa Hoy Presentadores del programa Hoy | Credit: Facebook/Programa Hoy Su esposo Daniel Pérez hizo lo mismo en sus redes. Además del comunicado, ambos comparecieron en un video donde se muestran tranquilos pero visiblemente afectados. "Tenemos una noticia que darles, decidimos postearlo para que pudieran leer lo que sentimos y estamos viviendo. Váyanse a nuestro feed y ahí podrán ver lo que posteamos", adelantó Daniel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Tania también quiso añadir unas palabras. "Todo lo que hemos hecho desde hace más de 16 años ha sido cobijado con mucho amor y respeto, y justo con eso nos vamos a quedar", expresó. La ya expareja comparte dos hijos por quienes seguirán manteniéndose unidos y felices como la familia que con tanto amor formaron. "Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo de que siempre nos tendremos el uno al otro. Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia", concluye el escrito con el que agradecen el apoyo y el cariño en este delicado momento.

