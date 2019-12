Otra grave amenaza se cierne sobre el príncipe Andrés Se sospecha que el príncipe Andrés está involucrado en un grave asunto financiero que atañe a un banco de Luxemburgo. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los quebraderos de cabeza para la reina Isabel continúan. Image zoom Samir Hussein/WireImage Después del escándalo de la amistad del príncipe Andrés con el difunto Epstein y su desastrosa entrevista en televisión, al hijo de la monarca no le quedó otra que renunciar a su cargo. Para terminar de estropear las cosas, hoy otra oscura sombra se cierne sobre él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Esta vez el revuelo va de finanzas y paraísos fiscales, una caso que podría terminar con la imagen del Duque de York para siempre. Image zoom Getty Images El caso lo destaparon unos e-mails en los que aparece el nombre del ex de Sarah Ferguson en relación a un banco de Luxemburgo, propiedad del multimillonario David Rowland. Image zoom Getty Images Al parecer el príncipe Andrés tendría participaciones en dicho banco y lo promovía entre ricos y famosos e incluso llegó a compartir documentos confidenciales del gobierno. Además, se sospecha de las intenciones ocultas de un viaje que Andrés realizó junto al banquero a Arabia Saudí. Image zoom Gettty Images Los problemas del príncipe se amontonan. Parece que todos estos problemas están orillando a la reina Isabel a dejar el trono y hay rumores de una abdicación a favor del príncipe Carlos en un futuro no muy lejano. Image zoom Getty Images Por otro lado, este año será muy difícil para su ex-esposa, Sarah Ferguson, quien le está defendiendo contra viento y marea, aunque seguramente las grandes perjudicadas serán sus hijas… Más aún pensando en la próxima boda de la princesa Beatriz, que se encontraba en plenos preparativos del feliz enlace cuando empezaron a desatarse los problemas en torno a su padre. Image zoom Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos durante estos próximos meses. Desde luego, son momentos muy delicados para la corona. Advertisement

