Otro Derbez busca triunfar en Hollywood ¿de quién se trata? El papel protagónico en la película Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El patriarca de la dinastía Derbez, Eugenio, ha logrado consolidar una carrera en Hollywood; ahora, uno de sus vástagos, Vadhir también pretende seguir los pasos del productor y protagonista de la película No se aceptan devoluciones. El joven consigue protagónico en la llamada Meca del cine con en el filme The Seventh Day; lo cual, representaba una de sus metas. “Básicamente, la película es como una mezcla de [las cintas] Training Day y El Exorcista en concepto. Es una película cien por ciento de terror”, mencionó Derbez al diario mexicano El Universal. “Es una película de terror y a final de cuentas es drama con actores bastante grandes de carrera”. RELACIONADO: Vadhir Derbez busca novia ¡y estos son sus requisitos! Image zoom Instagram/Vadhir Derbez En este filme, el actor interpreta a Daniel, un sacerdote novato que debe trabajar con un exorcista de renombre que es encarnado por Guy Pierce, quien es reconocido por su calidad histriónica. La historia fue escrita y dirigida por Justin P. Lange y cuenta con diversas escenas de acción que fueron realizadas por Derbez. “Soy un padrecito que quiere hacer el bien, vio un evento que lo traumó cuando era joven y se le da la oportunidad de meterse a un programa para exorcismo y lo ponen junto a un mentor, que es como una leyenda para los exorcistas [Pierce], para que lo lleve en este viaje”, explicó. “Con Guy, que fue con el que más conviví, llegué nervioso porque todo el mundo me decía que debía prepararme bien por ser un actorazo y había que estar a su nivel”. Image zoom instagram/Vadhir Derbez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cinta será presentada en diversos festivales, aunque se desconoce cuándo será estrenada a nivel público. Por el momento, se puede apreciar el trabajo de Vadhir Derbez en la serie británica The first team que se transmite por BBC y está en espera del lanzamiento de la comedia fílmica El mesero.

Close Share options

Close View image Otro Derbez busca triunfar en Hollywood ¿de quién se trata?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.