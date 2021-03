Otorgan libertad condicional a Eleazar Gómez Se realizó una audiencia donde Eleazar Gómez reconoció el delito ante la víctima, Stephanie Valenzuela, y las autoridades mexicanas. Ahora, un juez le ha otorgado al actor la libertad condicional. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En noviembre de 2020, Eleazar Gómez fue arrestado y recluido en una prisión de la Ciudad de México tras ser acusado por Stephanie Valenzuela de agresión física e intentó de ahorcamiento. Este jueves, se llevó a cabo una audiencia donde el actor reconoció su culpabilidad y ofreció reparación del daño a la víctima. Ante ello, el juez a cargo del caso le otorgó la libertad condicional por tres años. "Es un día importante en honor de la verdad, porque Eleazar [Gómez] por fin ha reconocido su culpabilidad enfrente de mí y enfrente del juez", informó Valenzuela a los medios de comunicación al salir de dicha reunión legal. "Como resultado de eso ha obtenido su libertad condicional por tres años y también se va a tener que someter a un tratamiento psicológico por tres años, y cumplir con todas las condiciones que el juez ha impuesto". Para la influencer el reconocimiento del delito por parte del también cantante es un paso importante y "me voy tranquila" porque este caso se cierra para ella. Eleazar Gómez Image zoom Credit: Instagram Eleazar Gómez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es un tema que el juez ha decidido y yo tengo que acatar. Pero sí me parece importante porque ha partir de hoy nadie va a poder poner en tela de juicio lo que yo denuncié porque él lo aceptó y el juez lo aceptó", advirtió. "Creo que esto puedo tener mi vida tranquila y continuar con mi vida". Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó, en un comunicado, que Eleazar Gómez permanecerá dos meses más en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de dicha entidad, mientras se concluye la investigación complementaria.

Share options

Close Login

View image Otorgan libertad condicional a Eleazar Gómez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.