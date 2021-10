Oswaldo 'Walo' Silvas, cantante de Banda MS, se somete a una cirugía bariátrica El famoso intérprete se une a la lista de gruperos que recurren al bisturí para cambiar su imagen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante Oswaldo 'Walo' Silvas parece haber tomado una importante decisión. Tras años de sufrir de sobrepeso, el intérprete de Banda MS finalmente optó por someterse a una cirugía bariátrica para mejorar su salud y de paso, cambiar completamente su imagen. A pesar de haberse sometido a un riguroso plan alimenticio y de ejercicios, al parecer, el cantante no obtuvo los resultados esperados y decidió rendirse ante el bisturí para realizarse la operación comúnmente conocida como manga gástrica, que induce la pérdida de peso restringiendo la cantidad de alimento a ingerir. La operación aparentemente se realizó en una clínica de Saltillo, México, bajo el cuidado del doctor Henry Mansur, quien anunció en sus redes sociales que el famoso intérprete estaba de visita en su quirófano. Hasta el momento, Walo aún no se ha pronunciado sobre el procedimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Walo Silvas Banda MS Walo Silvas Banda MS | Credit: Doctor Henry Mansur/Instagram El líder de Banda MS no es el único grupero que recurre a los expertos para cambiar su imagen, la lista es larga y extensa. Entre los más sobresalientes está José Angel Ledesma, mejor conocido como El Coyote, quien por órdenes médicas ha tenido que tomar medidas drásticas para mejorar su salud. El Coyote ha confesado sin tapujos, que ha llegado hasta la mesa quirúrgica en más de una ocasión, a causa de su sobrepeso. Su colega, Julio Preciado, también ha pasado por la mesa de operaciones debido a su gordura. Luego de su transplante de riñón en enero del año pasado, Preciado confesó que tendría que mejorar su calidad de vida, por lo que no estaba opuesto a realizarse la cirugía de banda gástrica para bajar el peso requerido por los médicos. "Creo que al final de cuentas va a ser para bien", expresó a la prensa mexicana en junio de este año. "Uno de los principales objetivos es que mejore uno su calidad de vida. El restarle carga al cuerpo siempre mejora la condición cardiovascular". Este tipo de procedimientos se ha convertido en toda una moda entre los artistas jóvenes de la música regional mexicana, quienes sin pena recurren a los expertos para rebajar su estómago. Tal es el caso de Jasiel Félix, cantante del grupo H-100, quien el año pasado se sumó a la lista de los artistas que han recurrido a este procedimiento. "Lógicamente esta operación se la hacen personas con sobrepeso, para sí poder bajar de peso. Ya tengo 26 años siendo gordo, que se le puede catalogar como obesidad mórbida. Tengo aproximadamente 83 kilos arriba de mi peso", escribió en su cuenta de Instagram el año pasado. Por su parte, también Lenin Ramírez se sometió a la cirugía del bypass. Alex Villarreal "El Borrego" y Beto Zapata del Grupo Pesado, también pasaron por el bisturí. La lista incluye a Arturo Rodríguez, vocalista de Guardianes del Amor, Tony Soto de la Séptima Banda, y Alex Ojeda de Banda El Recodo, entre otros. Los que supuestamente aún no se rinden ante esta moda son Chuy Lizárraga y Julión Álvarez, quienes aseguran seguir una estricta dieta alimenticia para bajar las libritas de más.

