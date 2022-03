El año pasado, la salud de Oswaldo Walo Silvas había llegado al límite. Si bien pasaba incontables horas en el gimnasio antes y durante la pandemia, además de seguir una estricta dieta, el vocalista de Banda MS no logró mejorar su estado físico.

Con un historial familiar de diabetes e hipertensión, entre otras dolencias, el cantante de 44 años, tomó la difícil decisión de rendirse al bisturí y realizarse una cirugía bariátrica, comúnmente conocida como manga gástrica, para inducir la pérdida de peso restringiendo la cantidad de alimento ingerido. El resultado tiene a sus fanáticas ¡completamente enamoradas!

A cinco meses de su intervención, el intérprete ha perdido 74 libras y no solo disfruta de una óptima salud, sino que su autoestima ha dado un cambio radical.

"Había llegado a un peso que no había llegado antes. Me hice unos estudios y mis niveles tanto de glucosa, de grasa y todo el asunto, ya estaba en un tope. Yo tengo antecedentes familiares de diabetes e hipertensión. Tengo desde los 15 años batallando con el peso. Son casi 30 años de estar a dieta. Lo hice sobre todo por salud, aunado a eso vienen beneficios como el sentirme mejor, el verme mejo", expresó el cantante a People en Español.

Oswaldo Walo Silvas, vocalista Banda MS Credit: Instagram; Lizos Music

Ahora, presume su nueva y esbelta figura portando la ropa que antes solamente podía admirar en un maniquí.

"Ya estaba yo rayando los 130 kilos (286 libras aprox), las tallas de ropa ya estaban en un punto que ya no me sentía bien. Ya no me compraba ropa. Veía ropa en maniquí y en las fotos y no me daba nada de gusto. Ahora me siento bien cuando veo un outfit y me la pongo y ya me queda en una talla más chica. Me siento bonito", dijo. "Todo es positivo. Creo que [hacerme la cirugía] ha sido la mejor decisión que he tomado en años".

Una decisión que viene también con una gran responsabilidad, no solo porque implica un disciplinado cambio de vida, sino porque se ha convertido en ejemplo a seguir tanto para sus compañeros, como sus seguidores.

"Siempre es una responsabilidad. Mucha gente me pide informes. Lógicamente yo les digo que yo me sentí muy bien, yo me siento muy bien, pero cada persona y cada caso es diferente. Lo que les digo es, 've con un médico, chécate, hazte estudios y si el médico dice que eres candidato para operarte, adelante'. Yo sí lo recomiendo por mi testimonio, por mi caso en lo personal", expresó.

Oswaldo 'Walo' Silva Banda MS Oswaldo 'Walo' Silva | Credit: Lizos Music

Sin embargo, subraya delicadamente que la cirugía no es para todos. Walo asegura que su compañero, el también cantante Alan Ramírez, iba también a operarse al mismo tiempo que él, pero decidió no seguir con el procedimiento. No obstante, varios de sus compañeros músicos siguieron sus pasos y ahora estrenan una imagen renovada.

A la par de esta nueva imagen y seguridad adquirida, el cantante trabaja diariamente para mantener su ego controlado y que no sea el espejo -ni los halagos- los que dicten su actitud y trato hacia la gente.

"No me considero ni bello ni mucho menos, en ningún sentido. Ahora con esto está esta nueva responsabilidad de que me tengo que mantener. Imagínate que en un año otra vez esté gordo y digan ¿dónde está aquel?", expresó entre risas.

"El concepto de belleza debe de ir mucho más allá de lo físico. Siempre he dicho que una buena actitud añade belleza a las personas. [Con el físico] estamos mostrando algo que se va a perder, que se va a acabar con el tiempo, que ni siquiera es real, no es eterno. Eso no hace ni más ni menos a las personas. La belleza está en lo interior, en lo espiritual".

Oswaldo 'Walo' Silva Banda MS Oswaldo 'Walo' Silva | Credit: Lizos Music