Osvaldo Ríos visita a Toni Costa en su nueva casa en Miami: "Mi hijo Toni" Osvaldo Ríos y Toni Costa forjaron una amistad que va mucho más allá del reality La casa de los famosos en el cual participaron este año y por eso tuvieron este emotivo encuentro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Qué emotivo reencuentro! Luego de pasar varias semanas juntos en La casa de los famosos, entre Osvaldo Ríos y Toni Costa se forjó una amistad que va mucho más allá del reality de Telemundo. Por eso el bailarín español le ha abierto las puertas de su nueva casa en Miami al actor boricua. Sin que nadie lo esperara, Costa y Ríos aparecieron juntos en redes sociales, dando así una gran sorpresa a todos los que los siguieron de cerca en el show televisivo. "Aquí estoy con mi hijo Toni", dijo Ríos junto a un video publicado en Instagram. "Disfrutando de la hospitalidad de mi hijo Toni. Esto es para toda la vida". Ambos hicieron bromas y recordaron sus días en La casa de los famosos —que si algo bueno tuvo fue hacer que se conocieran. "Las cosas no cambian", dijo Costa. "Agradeciendo de este día, esta amistad". Ambos fueron a comer además junto al hijo del actor, Alessandro G. Ríos Rosso, a un restaurante en el sur de la Florida. "Cenando en Miami con mis "hijos" Toni Costa y Alessandro Pricelessss!!", dijo Ríos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que estuvieron en La casa de los famosos Toni y Ríos han tenido mucha complicidad. Incluso el bailarín español llegó a decir que el boricua le recordaba a su progenitor. "Me recuerda mucho a mi padre. Todos los días tenemos conversaciones diferentes ¡y nos encanta preparar el desayuno de pancakes y café juntos!", dijo Costa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Osvaldo Ríos visita a Toni Costa en su nueva casa en Miami: "Mi hijo Toni"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.