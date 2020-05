Osvaldo Ríos reaparece y narra la batalla que libró contra el cáncer

Por algún tiempo, Osvaldo Ríos se retiró del ojo público y ahora reaparece tras haber vencido, en dos ocasiones, el cáncer de próstata que padeció. El actor narra su experiencia al respecto.

“En el 2016, comienzo a tener problemitas para ir al baño a orinar. Me encuentran un tumor de casi ocho centímetros adherido a la próstata; era maligno, en ese momento me operan, se extirpa totalmente. A los dos años, en el 2018, me vuelve a salir esta vez más grande, casi diez centímetros, ahí sí que me preocupé”, reveló Ríos al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “El doctor Paul Perito, un gran cirujano urólogo, me operó y gracias al señor ya soy cáncer free [libre de cáncer]”.

RELACIONADO: Osvaldo Ríos buscará ayuda profesional para controlar sus emociones

Image zoom Mezcalent.com

Por otro lado, el protagonista de la telenovela Rauzán confesó que la demanda por violencia doméstica que le fue interpuesta, en 1996, por Daisy Santiago, su ex pareja sentimental, le afectó a nivel personal y profesional, pero al mismo tiempo, lo hizo convertirse en un mejor individuo. Incluso, tuvo que asistir, por dos años, a un curso de manejo de ira que también le resultó benéfico.

“Obviamente, me afectó [la acusación de violencia doméstica] a nivel personal, perdí contratos”, reveló. “Pero me sirvió de gran lección, me sirvió para ser más humilde, a ser menos prepotente, ha asumir las consecuencias de mis actos, a demostrarme a mí mismo que sí era capaz de superarme, de crecer como persona, como ser humano. Tal vez no sería el hombre que soy hoy si no me hubiera tocado vivir esto”.

Image zoom Tibrina Hobson/FilmMagic

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Ahora, El histrión asegura que ha encontrado el amor en su actual pareja, Lucian Rodríguez, juntos tienen siete hijos, cuatro de ella y tres de él. Así, Osvaldo Ríos se encuentra en un momento pleno porque goza de una relación estable con la que ha formado una gran familia.