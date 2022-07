En exclusiva, Osvaldo Ríos nos habla de su lucha contra la discriminación

"Mi querida amiga Paty Lavalle me hizo el ofrecimiento del movimiento y, tan pronto me habló de cuál era el propósito, decidí aceptar", explicó Ríos a People en Español. "En primer lugar, porque ya llevó más de siete años trabajando como activista social en todos los Estados Unidos por mis hermanos hispanoamericanos y, obviamente, he vivido la discriminación y el racismo que se profesa hacia ellos y lo he vivido en carne propia cada vez que hago mi trabajo como activista social, fundamentalmente es sacando la cara por mis hermanos hispanos".

Osvaldo Ríos reitera que no ha sufrido discriminación de manera directa; sin embargo, cuando lo padece alguna persona latina la siente como propia. "Gracias a Dios, nunca he vivido esa experiencia, nunca me ha tocado", confesó.

"Tal vez como soy puertorriqueño, soy ciudadano americano de nacimiento, pues obviamente no he vivido esa discriminación como la han vivido mis hermanos hispanos que no tienen papeles", continuó. "He viajado a más de 100 países por el mundo y, hasta ahora, no he vivido esa experiencia. No obstante, la he vivido de manera secundaria a través de terceras personas a las cuales he defendido con mi verbo y acción, en distintas manifestaciones y actividades".