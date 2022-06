Osvaldo Ríos rompe a llorar al hablar de violencia doméstica que lo llevó a la cárcel Osvaldo Ríos lloró al recordar como terminó en la cárcel años atrás por abuso verbal y físico a una exnovia. El actor puertorriqueño lo contó todo en La casa de los famosos (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Osvaldo Ríos rompió a llorar ante las cámaras de La casa de los famosos (Telemundo) al recordar un episodio de violencia doméstica que lo llevó a la cárcel. El actor puertorriqueño de 61 años habló de cómo estas vivencias marcaron su vida. "En el 2004 paso por un proceso muy difícil. Fui encontrado culpable por violencia doméstica. Se dio con una novia que tuve, a la que lamentablemente no supe valorar. Ahí lamentablemente cometí actos de violencia verbal y violencia física", dijo. "Por eso fui juzgado, fui convicto, cumplí con lo que se impuso que fueron tres meses, 117 días para ser exacto, de confinamiento, más un año y medio completo de rehabilitación". El actor asegura que agradece las lecciones que dejó su paso por la cárcel. "Si no hubiera pasado por ese proceso no sé que sería de mi vida en estos momentos", admite. "Mirando para atrás sí entiendo que fue justo que ocurriera eso, sí entiendo que merecía ese castigo, esa unidad. Tuve la oportunidad de verme a mi mismo de la manera más dura". Osvaldo Ríos - La Casa de los Famosos 2 Credit: Telemundo La estrella de telenovelas como Kassandra, Triunfo del amor y Corazón salvaje dice que esta vivencia lo hizo cambiar su perspectiva y mirar hacia adentro. "Me di cuenta de todos los errores que había cometido, lo egoísta que fui, el daño que le hice a las personas que más amaba con palabras, con acciones. Y me di cuenta lo egoísta, lo narcisista, lo muy mal que andaba, desenfocado en mi vida. Había perdido mi libertad, había perdido contratos millonarios, había perdido prácticamente todo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Osvaldo Ríos - La Casa de los Famosos 2 Credit: Telemundo Ríos —quien ha sido pareja en el pasado de famosas como Shakira y Carmen Dominicci— abrió su corazón frente a las cámaras de Telemundo, recordando momentos han dejado huella en su vida. "No es hasta que tocas fondo que te das cuenta las cosas graves que has hecho", concluyó en el reality show, donde convive con Niurka Marcos, Toni Costa y Laura Bozzo, entre otros famosos. Osvaldo Ríos - La Casa de los Famosos 2 Credit: Telemundo En entrevista en el programa La mesa caliente Ríos habló también sobre ser encontrado culpable de violencia doméstica en contra de su exnovia Daisy Santiago en 1996. Para rehabilitarse, el histrión dijo que tomó clases para aprender a manejar su ira y recibió ayuda psicológica.

