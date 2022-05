Osvaldo Ríos entra a La casa de los famosos. Esto contó el actor sobre esta nueva aventura El actor puertorriqueño Osvaldo Ríos entra en La casa de los famosos de Telemundo. La estrella de telenovelas como Kassandra y Abrázame muy fuerte convivirá en este reality show junto a Niurka Marcos, Toni Costa, y Laura Bozzo, entre otros. Mira lo que contó sobre este nuevo reto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Osvaldo Rios Osvaldo Rios | Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group Telemundo anunció que Osvaldo Ríos entra al reality show La casa de los famosos. El reconocido actor puertorriqueño —estrella de telenovelas como Kassandra, Abrázame muy fuerte, Triunfo del amor y Corazón salvaje— convivirá con otras estrellas y competirá por un jugoso premio de $200 mil dólares. Ríos se une a Toni Costa, Niurka Marcos, Mayeli Alonso, Laura Bozzo, Ivonne Montero y Salvador Zerboni, entre otros. "Estoy confirmado y muy emocionado de llegar a la nueva temporada de La casa de los famosos representando a mi hermosa Isla del Encanto de Puerto Rico", expresó el histrión de 61 años en Instagram. Días antes de entregarse de lleno a este nuevo proyecto, Ríos compartió en Miami con sus tres hijos, cenando con ellos y pasando tiempo en familia. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Llegará a la final? ¿Será el ganador de esta temporada? ¿Tendrá algún apasionado romance? Lo cierto es que los fanáticos del actor podrán conocerlo mejor que nunca ahora que las cámaras y micrófonos de este reality show grabarán cada movimiento y susurro. "Ya estoy aquí en la habitación del hotel en México, D.F. Aquí voy a estar en aislamiento hasta el jueves o viernes aproximadamente por el protocolo del Covid. Durante estos días no podemos salir de la habitación, todo lo tenemos que hacer aquí adentro. Estamos siguiendo el protocolo del Covid y eventualmente entraremos a La casa de los famosos", dijo Ríos en un video en sus redes sociales. "Mi gente linda de Puerto Rico, mi gente linda de toda Latinoamérica, mi gente linda de Europa, de Europa del este, mi gente linda del mundo conéctense con La casa de los famosos que comienza este próximo martes".

