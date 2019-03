Osvaldo Ríos enciende las redes a sus 56 años con provocativa imagen Con una provocativa imagen en Facebook el actor puertorriqueño dejó claro que aún sigue siendo todo un galán de telenovela. Moisés González Fue el galán de moda de las telenovelas durante muchos años gracias a exitosas historias que dieron la vuelta al mundo como Kassandra (1992), Rauzán (2000) y El zorro (2007). En 2011, sin embargo, tras grabar el melodrama de Televisa Triunfo del amor, decidió alejarse de la televisión. Desde entonces, Osvaldo Ríos ha estado enfocado en su faceta como productor independiente de Hollywood, donde ha tenido la oportunidad de producir nada más y nada menos que siete películas. Pese a no ser ya un galán de telenovela, el actor puertorriqueño sigue conservando un físico de infarto que continúa despertando el deseo de las mujeres. Así lo demuestra la reciente imagen que compartió Ríos a través de su página de Facebook en la que aparece tomando el sol en diminuto bañador. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

