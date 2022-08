"¿Con qué moral?": le recuerdan a Osvaldo Ríos su pasado tras criticar a Daniella Navarro Las críticas de Osvaldo Ríos a su excompañera en La casa de los famosos Daniella Navarro ha generado que se le recuerde al actor algunos polémicos pasajes de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Osvaldo Ríos Osvaldo Ríos | Credit: Earl Gibson III/WireImage Osvaldo Ríos no dudó a la hora de dar su opinión sobre el altercado que protagonizaron Daniella Navarro y Yolanda Andrade durante la última gala de La casa de los famosos (Telemundo). Pero ante sus señalamientos a la actriz venezolana, el público le ha contestado sacando a la luz su polémico pasado. ¿Tiene el ex de Shakira moral para hablar de las mujeres? Es lo que muchos se están preguntado. Fue luego de la pelea entre las dos participantes del reality show que Ríos salió a criticar a Navarro. "Siento que la educación se lleva desde la sangre, desde el alma y el corazón y cuando es evidente que no se tiene estas cosas ocurren", dijo. "Y no lo digo por mi compañera Yolanda, lo digo por mi otra compañera [Daniella Navarro]". Este comentario desató la furia de muchos seguidores, quienes no han dejado de cuestionarlo en redes sociales: "Usted es el menos indicado de hablar de educación, falta de respeto"; "quien tiene cola de papel no se acerca a la candela"; "¿con qué moral puede hablar un tipo maltratador de mujeres? Ella solo se defiende con uñas y dientes"; "Osvaldo doble moral cuando uno tiene colita no puede decir ni una palabra, el que esté libre de pecado tire la primera piedra🙏"; "un tipo que estuvo preso por dejar casi muerta a una mujer"; "¿ahora él tiene educación y cuando le daba a las mujeres acaso eso no es educación?"; "Wow ese señor hablando de valores y educación, y con qué moral...", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor puertorriqueño de 61 años fue condenado en 2004 a una pena de cárcel por un delito de violencia doméstica cometido contra su exnovia Daisy Santiago en 1996. "Fui encontrado culpable por violencia doméstica. Se dio con una novia que tuve, a la que lamentablemente no supe valorar. Ahí lamentablemente cometí actos de violencia verbal y violencia física", dijo entre lágrimas mientras estuvo en La casa de los famosos. "Por eso fui juzgado, fui convicto, cumplí con lo que se impuso que fueron tres meses, 117 días para ser exacto, de confinamiento, más un año y medio completo de rehabilitación", contó. Osvaldo Ríos Credit: Instagram Osvaldo Ríos "Mirando para atrás sí entiendo que fue justo que ocurriera eso, sí entiendo que merecía ese castigo, esa unidad. Tuve la oportunidad de verme a mí mismo de la manera más dura", añadió Ríos, a quien las acusaciones de maltrato también le persiguieron en otras relaciones, como su matrimonio con la periodista Carmen Dominicci o su noviazgo con la atleta brasileña Kassiana Rosso.

