Osvaldo Ríos comparte detalles íntimos de su relación con Shakira: "Nos íbamos a casar" El puertorriqueño ha abierto su corazón dentro de La casa de los famosos y ha contado algunas primicias nunca antes compartidas de su amor con la colombiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De sobra es conocido el romance entre Osvaldo Ríos y Shakira cuando apenas la artista comenzaba su carrera musical. El actor tenía 36 años y no solo le ganaba en edad, sino también en experiencia de la vida. El puertorriqueño ha vuelto a recordar aquellos maravillosos años y ha hecho una parada muy especial en su romance con la colombiana. Aunque ha confirmado en varias ocasiones su bonita historia de amor, esta vez fue más allá y dio detalles muy personales siempre con respeto. Ocurría en la cocina de La casa de los famosos donde todos empiezan a soltarse para contar experiencias importantes de su vida. En una de estas, Toni Costa le recordó el nombre de Shakira y ahí empezó todo. Osvaldo compartió cuánto estuvieron juntos, sus planes más íntimos y la razón por la que cada uno terminó yéndose por su lado. Shakira, Osvaldo Ríos Credit: Getty Images "Ahí fue formal, de papá, mamá, mira la casa, acompañado por el hermano Tonino, que todavía seguimos siendo amigos... Teníamos planes de casarnos y todo, habíamos visto casa", expresó el protagonista de Kassandra ante la incredulidad de Niurka, quien no terminó de creerle cuando dio la razón de su ruptura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ella apenas comenzaba con Pies descalzos y tenía todo un mundo por vivir, cuando amas a alguien es mejor dejarlo libre y es la mejor prueba de amor que le puedes dar", dijo con las risas de la cubana de fondo, quien se atrevió a decirle que si aquello terminó es porque él es un picaflor. "Tenía que volar, fue lo mejor que le pasó, no seguir conmigo", dijo con seriedad pero destacando el cariño que siempre le ha tenido. También aseguró que su romance duró un año y que él estuvo con ella antes que Antonio de la Rúa. "Yo fui el primerito", expresó de aquella relación. "Con ella fui muy leal y fiel pero en esa época yo no era ni leal ni fiel", reconoció de aquella etapa que hoy asegura es muy diferente. "Estar con una y otra te distrae, te desenfoca, nadie me quita lo bailado, pero o te aplomas o la vida te pasa factura también".

