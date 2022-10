Osvaldo Ríos compartió desconocida anécdota que vivió con William Levy Osvaldo Ríos nunca había compartido lo vivido con William Levy, con quien trabajó en Triunfo del amor. Hasta ahora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Osvaldo Ríos Osvaldo Ríos; William Levy | Credit: Telemundo; Mezcalent William Levy cuenta con millones de seguidores alrededor del mundo y desata pasiones allá donde va, pero hay aspectos de su personalidad y su manera de ser que solo conocen las personas que han tenido la oportunidad de convivir con él detrás de las cámaras. Este es el caso de Osvaldo Ríos, quien compartió set de grabación con el galán de la nueva versión de Café con aroma de mujer en la telenovela Triunfo del amor en el año 2010. El actor puertorriqueño, quien participó en la segunda temporada de La casa de los famosos, contó a uno de sus compañeros del reality show, Nacho Casano, una anécdota que vivió con Levy hace varios años en su casa en Miami. Osvaldo Ríos Osvaldo Ríos | Credit: TELEMUNDO El inolvidable protagonista de la telenovela Kassandra recordó lo competitivo que era el galán cada vez que jugaban juntos al dominó ya que no le gustaba perder y [casi] siempre perdía. "Una vez le gané varias veces y entonces me dijo: 'Voy pa tu casa con mi primo que no sé qué'. Y yo me busqué a mi compadre, que es el padrino de mi hijo menor, y nosotros tenemos muy buena comunicación en el dominó", comenzó relatando el intérprete de 61 años. William Levy William Levy | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Le ganamos 5 juegos corridos y estuvo hasta las 4 de la mañana, hasta que nos ganó por lo menos 1 no se fue", rememoró entre risas el también protagonista de La viuda de blanco, destapando así la excelente relación de amistad que tenía con Levy en esa época.

