Osvaldo Ríos pone fin a su actual relación y anuncia que se muda Osvaldo Ríos acaba de anunciar que luego de cuatro años ha puesto fin a su relación con Lucianne Rodríguez y que deja México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Osvaldo Ríos Credit: Instagram Osvaldo Ríos Tras su reciente paso por La casa de los famosos (Telemundo), el actor Osvaldo Ríos acaba de anunciar que luego de cuatro años ha puesto fin a su relación con Lucianne Rodríguez. El actor de telenovelas como Ábrazame muy fuerte y Ángel rebelde anunció en su cuenta oficial de Instagram que su expareja y él habían decidido terminar "para siempre". "Hago este LIVE para anunciarles que Lucieanne Rodríguez (Lu) y yo, hemos terminado nuestra relación sentimental de (4) años de manera definitiva y para SIEMPRE", comunicó. "A ella le desearé SIEMPRE lo MEJOR en su nueva vida "personal y profesional", añadió el actor. Osvaldo Ríos Credit: Instargram Osvaldo Ríos "Quiero dejar todo esto MUY CLARO para que sepan que Ella tiene todo el derecho de salir con quien quiera y hacer con su vida lo que Ella quiera y decida hacer. Obviamente no hubiera querido que las cosas terminaran así, pero así es la vida y hay que aceptarla tal y como es", aseguró Ríos. El actor también habló públicamente de sus planes en lo adelante y aseguró que se dejará México para mudarse a Miami para retomar su carrera de actor y productor en Telemundo a partir del 3 de enero. Osvaldo Ríos Osvaldo Ríos | Credit: Instagram Osvaldo Ríos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video, el actor de 61 años dijo que le habría pedido matrimonio a Lucianne, pero que "lamentablemente el ofrecimiento no cayó en terreno fértil". No obstante, confía en volver a encontrar el amor. "Sé que Dios en algún momento pondrá a la persona correcta en mi vida", sostuvo. Ríos agradeció todo el apoyo y cariño recibido por sus seguidores. "Muchas GRACIAS por todo su apoyo incondicional durante todos estos años y que Dios les bendiga SIEMPRE!".

