Osvaldo de León y su esposa sufren dolorosa pérdida familiar por la COVID-19 El protagonista de exitosas telenovelas como Sin tu mirada y su pareja se encuentran de luto tras perder a ser querido por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia de la COVID-19 ha golpeado con fuerza el núcleo familiar de Osvaldo de León y su esposa, la también actriz de origen dominicano Victoria Camacho. El virus, que ha puesto en jaque a todo el planeta y ha dejado más de 6 millos de casos de contagio en todo el mundo, se ha cobrado la vida de un ser muy querido y cercano para ambos. Se trata del 'suegro y amigo' del actor, quien falleció víctima de la enfermedad infecciosa provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 sin haber alcanzado los 60 años. Image zoom Osvaldo de León y su esposa Victoria Camacho Instagram Osvaldo de León "Suegro, amigo y ahora mí máximo maestro desde el cielo. Comparto este vídeo del último momento que compartimos antes de dejarte en el hospital por Covid. Quien iba a pensar que no volvería a verte en persona. Estas últimas semanas han superado cualquier película de ficción, ha sido realmente un sueño de muy mal gusto. Sin embargo, el tiempo que viviste me amaste sin tapujos, amaste a mis hijos sin frenos”, escribió en Instagram el galán de exitosas telenovelas de Televisa como Sin tu mirada, La malquerida y Una familia con suerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nunca olvidaré esa forma única e inigualable de servir y de dar a otros. Tú, sin yo siquiera saberlo, fuiste un gran maestro. Un maestro de bondad e inocencia. Me impresiona el no haberte escuchado nunca siquiera una queja de algo. Bueno, si te quejaste pero tenía que ver con algún juego de béisbol de los Red Sox’s de Boston en algún partido mal jugado. Soy Yankee pero por ti podré amar un poco más a los Red Sox’s en el siguiente torneo”, prosiguió Osvaldo. “Extrañaré esas tardes tomándonos una fría. Esas mañanas que me hacías mi mangu con salami. Discúlpame amigo si en algo te ofendí. Te extrañamos mucho", finalizó su mensaje. Victoria, que también ha participado en exitosos melodramas de Televisa como Mi corazón es tuyo y Pasión y poder, compartió por su parte la publicación de Osvaldo en Instagram junto al siguiente mensaje: "Y en mi corazón vivirás por siempre. Gracias por tomar la decisión de ser un padre para mí y darme tanto amor", escribió. "Que Dios te reciba con los brazos abiertos". Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

