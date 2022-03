"Estoy viviendo un momento maravilloso con mi familia y estoy disfrutando cada momento, cada día. Me he dado cuenta que lo más real y lo más importante lo tengo ante mis ojos cada día. Esa conciencia ha bajado el uso de mi celular y por ende el uso de mis redes sociales. Siempre me gusta compartir con ustedes qué hago pero también me he dado cuenta que es muy bonito desconectarse y vivir un poco; realmente vivir. Estar en la realidad y en el ahora. Y eso me ha hecho valorar más a mi familia, a mi amada esposa y a mis hermosos niños", explicó. "La vida es incierta y hoy es el único día que tenemos para disfrutarlos, mañana no sabemos que pasará. Así que no se me achicopalen si no me ven tanto como antes, aquí estoy y los quiero a todos".