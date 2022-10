Osvaldo Benavides responde a las críticas por su silencio ante la muerte de dos figurantes de su película Muy consternado por el triste suceso, el director y actor de la cinta Noche de bodas, aclaró detalles importantes de la tragedia e hizo referencia a quienes le han señalado por su supuesta falta de empatía con lo sucedido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana, el mundo del entretenimiento se vestía de luto al conocerse la muerte de dos figurantes de la película Noche de bodas. Una tragedia que coincidía con el final de un rodaje muy celebrado por todo el trabajo y esfuerzo que hubo detrás de la cinta. Un día después del triste suceso, Osvaldo Benavides, actor y director del filme, ha compartido un video en sus redes sociales por varias razones. La primera, para reiterar, como ha hecho desde la intimidad a sus familiares, sus condolencias y consternación por lo sucedido. El otro motivo de peso por el que el artista quiso publicar esta grabación, tiene que ver con todo lo que se ha dicho sobre su persona por no haber expresado públicamente su malestar por el incidente. Osvaldo aclaró que el fallecimiento de estos dos figurantes sucedía, no durante el rodaje como se había dicho en algunos medios, sino durante el día libre que ambos tenían. Dicho esto, prosiguió aplaudiendo la solidaridad de todo el equipo de actores, técnicos y extras quienes, a pesar de todo, estuvieron el último día de despedida de rodaje para honrar el recuerdo de sus compañeros. Osvaldo Benavides Osvaldo Benavides | Credit: Mezcalent "Sus compañeros más cercanos, amigos, también figurantes, decidieron terminar la película en honor a ellos, a Luis y Marco. Y mas allá de terminar la película en la que estuvimos trabajando tantos años, lo que me conmueve es que lo hicieron o regresaron a este set porque, en palabras de ellos, es lo que tanto Luis como Marco hubieran querido por lo bien que estaban pasando este tiempo y lo mucho que habían disfrutado y todo el amor que habíamos generado y compartido", expresó afectado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En sus propias palabras, aunque la cinta no tiene "responsabilidad real sobre el hecho" tan doloroso, "hemos estado ahí desde el momento que nos enteramos", ofreciendo todo el apoyo y amor a sus seres queridos. Muchas cosas se han dicho al respecto, desde que él había muerto, hasta que había sido frío y distante ante la noticia. Estas fueron sus palabras. "Estoy vivo para las personas que creen que salió la noticia de que fallecí, eso no es así. Para las personas que están quejándose por la falta de empatía o no estamos diciendo las cosas que creen que deberíamos decir, los invitaría que se acerquen a los allegados de los fallecidos, pero mejor déjenlos en paz. Es un proceso muy doloroso y hay que respetarlo. Hay que respetar que la gente reaccione ante las tragedias como pueden, no como ustedes quieren que reaccionen", añadió para quienes se den por aludidos. Su mensaje final en este video comunicado es una invitación a todo el mundo a vivir, a "aprender, a amar y a disfrutar".

