Osmel Sousa se queda sin peluquín por un descuido en La casa de los famosos El 'zar de la belleza' nunca había aparecido hasta ahora en televisión sin su peluquín. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Osmel Sousa Osmel Sousa, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: La casa de los famosos Uno de los grandes atractivos de La casa de los famosos, cuya tercera temporada se transmite actualmente por Telemundo a las 7 p. m., hora del Este, es su canal 24 horas. Desde que se despiertan hasta que se van a dormir, a través de esta ventana el público se puede asomar en todo momento a la vida en directo de sus concursantes, conociendo de primera mano cada paso que dan dentro de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. Gracias a este canal los fanáticos del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego pueden ver a sus artistas favoritos sin filtros, incluso cuando duermen, lo que ha dejado imágenes de lo más curiosas y llamativas, como la de Osmel Sousa sin peluquín. Osmel Sousa Osmel Sousa, habitante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO Mientras dormía este martes plácidamente, sus compañeros de cuarto se percataron de que se le había caído su peluquín, quedando así al descubierto su cabeza calva, algo que no había sucedido hasta ahora ya que el 'zar de la belleza' siempre ha sido muy cuidadoso con ese tema. Osmel Sousa Osmel Sousa, habitante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO "Se le cayó su peluca, parece como a otra persona que no es el zar", comentó Rey Grupero al verlo. Osmel Sousa Osmel Sousa sin peluquín | Credit: La casa de los famosos "Se ve tan bello", opinó por su parte Madison Anderson. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El 'zar de la belleza' se ha convertido en uno de los protagonistas de la tercera temporada de La casa de los famosos. A pesar de que en su video de presentación reconoció que le molestaba tener que dormir con gente y que nunca había cocinado nada, Osmel se ha adaptado muy bien al ritmo de la casa y a sus compañeros, quienes no dudan en consentirlo en el día a día. Hasta el momento el organizador de concursos de belleza no ha sido nominado y no parece que lo vaya a estar en un futuro próximo, por lo que la audiencia tendrá Osmel Sousa para rato.

