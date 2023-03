Osmel Sousa envía "importante mensaje" tras el revuelo generado por sus polémicos comentarios El 'zar de la belleza' ha estado en el centro de la polémica desde su salida de La casa de los famosos (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Osmel Sousa Osmel Sousa | Credit: TELEMUNDO Osmel Sousa apenas lleva unos días fuera de La casa de los famosos (Telemundo), pero la contundencia con la que ha opinado sobre varios de sus excompañeros no ha tardado en situarlo en el centro de la polémica. La peor parte quizás se la ha llevado 'La materialista', quien fuera un gran apoyo para él dentro de la casa más famosa de la televisión hispana y de la que ha hecho comentarios que muchas personas han condenado en las redes sociales, como que es "una sucia". "¿Quieres que te diga lo que es? Una sucia", espetaba el 'zar de la belleza' el miércoles en una entrevista que concedió al programa La mesa caliente (Telemundo). Lo que desató gran indignación y una lluvia de críticas, especialmente entre el pueblo dominicano, y llevó al prometido de la artista y a su madre a expresar su molestia en las redes sociales. Osmel Sousa La materialista Left: Osmel Sousa, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO Right: 'La Materialista', concursante de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO Consciente del revuelo generado, el ya exhabitante de La casa de los famosos compartió este jueves un video desde su perfil de Instagram pronunciándose sobre lo sucedido. "Este es un video dedicado a todos mis amigos dominicanos. Miren, acuérdense que yo amo a su país, amo a toda su gente. Yo digo lo mismo que dice la señora Paty [Navidad], acuérdense que esto no es nada personal y no olviden que esto es un show", expresó. El organizador de concursos de belleza, quien ha sido acusado de traicionar a la que fuera su amiga en el concurso, publicó un segundo video, esta vez de un comentario que hizo 'La materialista' sobre él en la casa y que habría motivado su cambio de actitud hacia ella. "Solo voy a dejar esto por aquí y les pregunto, ¿una verdadera amiga diría que yo no debía ganar por estas razones?", fueron las palabras con las que Osmel compartió la grabación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La explicación que dio el 'zar de la belleza' no resultó muy convincente para muchos, a juzgar por las incontables reacciones que se pueden leer en los comentarios de su publicación. "Que sea un show no quiere decir que tiene que faltarle el respeto a una mujer" o "el hecho de que sea un show no le da derecho a ofender a una persona y menos llamarla sucia, ya que esa palabra aquí en República Dominicana no es muy bonita que digamos", fueron algunos de los comentarios que recibió.

