Osmel Sousa critica sin piedad el físico de Osmariel Villalobos El llamado zar de la belleza se le fue a la yugular a la modelo venezolana por su nueva imagen, hasta el punto que Paty Navidad salió en defensa de la joven. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los ánimos siguen subiendo de tono en La casa de los famosos 3 , esta vez gracias a Osmel Sousa protagonizó una nueva tensión entre los participantes. En una charla con las chicas sobre la imagen femenina, el zar de la belleza criticó sin piedad el físico de la modelo Osmariel Villalobos y anotó que su mayor éxito ha sido haber ganado un concurso de belleza. "Cariño porque tu estás demasiado flaca. Cuando tu competiste en Miss Venezuela no estabas así", dijo Osmel sin tapujos. "Perdiste el pompi, te ves flaquita….. Tienes que mantener tu cuerpito….es que ella tenía un cuerpo lindísimo". La venezolana no se quedó callada y más rápido que inmediato, respondió firmemente a los señalamientos del crítico. "Yo me siento tan feliz como estoy y estoy tan saludable y tan sana", dijo tajante. "Lo sigo teniendo [un buen cuerpo]. Me encanta mi cuerpo. Respeto la opinión de Osmel". Osmariel Villalobos y Osmel Sousa Credit: Aaron Davidson/Getty Images for WE tv; Alexander Tamargo/WireImage Osmel intentó defender su opinión asegurando que el éxito de la modelo se debe a su imagen, tras haber ganado un concurso de belleza. "Pero Osmariel, si tu éxito fue haberte metido al concurso Miss Venezuela y haber ganado un concurso internacional, ¿no fue tu éxito?", preguntó el crítico. Osmariel se defendió a capa y espada, y aseguró que su preparación antes del concurso le ayudó a cumplir sus sueños. "Mi éxito es el trabajo que yo he hecho por muchos años. Me preparé, fui a la universidad", explicó La modelo. Ante la caldeada discusión, la actriz mexicana Patricia Navidad salió en defensa de la modelo y le pidió al zar de la belleza que dejara de compararla con la imagen que tiene de su pasado. "Ahí está el problema, tú estás comparando. No compares", le dijo. Osmel hizo caso omiso de la petición y reiteró que a Osmariel le hacen falta unos kilos de más.

