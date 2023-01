Los nominados a Mejor Película son: All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water (protagonizada por la actriz de raíces dominicanas y puertorriqueñas Zoe Saldaña), The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness, y Women Talking.