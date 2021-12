Sacerdote que se visitó de charro durante misa de Vicente Fernández habla de la controversia Tras volverse viral por cambiar su sotana por traje de charro luego de la misa de cuerpo presente de Vicente Fernández, el presbítero Óscar Sánchez Barba hace frente a los cuestionamientos ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se llevó a cabo la misa de cuerpo presente de Vicente Fernández, el sacerdote a cargo, Óscar Sánchez Barba, llamó la atención, ya que al término de la ceremonia religiosa se cambió la sotana por el traje de charro. Esta acción fue captada en video y se convirtió en viral. Ante ello, el presbítero enfrentó la polémica. "Muchas veces celebro la misa vestido de charro, porque soy charro, no es un disfraz", aclaró Sánchez Barba al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Soy de familias muy charras; mi papá, mi mamá, mi abuelo Andrés Z. Barba. Mi abuelo materno y mi papá fueron de los grandes impulsores de la charrería en Jalisco; entonces, tengo la sangre charra por todos lados". El religioso también dio a conocer que tenía una amistad de antaño con El Charro de Huentitán; incluso, tenían un parentesco. Por ello, fue muy cercano al cantante y su familia. "[Conocía a Vicente Fernández] de hace mucho años. Precisamente por el ambiente charro", reveló. Vicente Fernández Credit: Kevin Winter/Getty Images for LARAS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Somos parientes, por parte de mi mamá", agregó. "Le hablaba de usted y me dijo 'háblame de tú y dime tío'. Es que era muy sencillo, era lo que siempre admiré de él, su sencillez". Óscar Sánchez Barba también dio a conocer que estuvo presente en los últimos momentos de vida de Vicente Fernández porque acudió al hospital a darle el sacramento de los santos óleos pocas horas antes de su muerte. De hecho, fue Gerardo, hijo del intérprete de "El Rey", quien le pidió acudir a nosocomio.

