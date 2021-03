Close

Óscar de la Rosa, del grupo La Mafia, pide oraciones para su nieta, operada del cerebro El vocalista y líder del famoso grupo de tex-mex compartió un mensaje en sus redes sociales para pedir por la salud de la pequeña Julianna. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las redes sociales se han convertido en un punto de unión en momentos personales de especial relevancia. Ese ha sido el caso de Óscar de la Rosa, cantante y líder del conocido grupo La Mafia. A través de su perfil de Instagram, el cabecilla de la banda de tex-mex compartía la triste noticia del delicado estado de salud de su nieta Julianna. La pequeña enfrentaba una operación de cerebro. "Oraciones para mi nieta Julianna que está en manos de Dios. Está en este momento en cirugía del cerebro. Estamos todos rezando por ti", escribió. Un mensaje lleno de dolor y preocupación al que inmediatamente reaccionaron sus seguidores con sus mejores deseos y rezos. Su escrito se suma al también publicado por el del Hospital de niños de Houston, que solicitó todo el apoyo emocional para Julianna y Kimberly, hija de Óscar y mamá de la pequeña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pedimos a todos nuestros amigos y familiares que recen por nuestra dulce y pequeña niña, mientras ella se somete a una operación hoy y su larga batalla durante la recuperación. Está en las mejores manos, en el mejor hospital y Kimberly, ha sido la mejor mamá apoyándola", leía el mensaje. Los mejores deseos para la pronta recuperación de su princesa.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Óscar de la Rosa, del grupo La Mafia, pide oraciones para su nieta, operada del cerebro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.