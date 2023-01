La historia de amor de Oscar de la Hoya y Millie Corretjer Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Oscar De La Hoya y Millie Corretjer 2002 Credit: Robert Mora/Getty Images Si bien su romance comenzó como un cuenta de hadas, Oscar de la Hoya y Millie Corretjer han tomado caminos separados. El exboxeador de origen mexicano le pidió al divorcio a la cantante puertorriqueña tras seis años separados. Repasamos su historia de amor. Empezar galería El Chico Dorado Oscar De La Hoya 2022 Harold And Carole Pump Foundation Gala - Arrivals Credit: Rodin Eckenroth/Getty Images Oscar de la Hoya ha solicitado el divorcio de Millie Corretjer, reporta TMZ Sports. El expúgil mexicoamericano de 49 años citó "diferencias irreconciliables" al pedir el divorcio a la madre de sus hijos seis años después de su separación. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio El flechazo Oscar de la Hoya, Millie Corretjer Credit: GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images El flechazo se dio en el 2000 cuando De La Hoya dio sus primeros pasos en la música. Así conoció a la cantante puertorriqueña, que tenía una exitosa carrera. El boxeador quedó cautivado al ver a la intérprete de "Una Voz en el Alma" y le pidió que fuera modelo de uno de sus videos musicales. 2 de 8 Ver Todo Campanas de boda Oscar De La Hoya y Millie Corretjer 2000 Credit: LUCY NICHOLSON/AFP via Getty Images La famosa pareja —que acaparaba miradas por su belleza y carisma— se casó en el 2001. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Sus tesoros Oscar de la Hoya y Millie Corretjer Disney's Imagination Movers In Los Angeles 2009 Credit: Frederick M. Brown/Getty Images for Disney El boxeador tuvo tres hijos con Millie Corretjer: Óscar Gabriel, Nina y Victoria. 4 de 8 Ver Todo Su mejor trofeo Oscar De La Hoya y su hijos Atiana, Devon y Jacob Credit: Instagram/@oscardelahoya Oscar de la Hoya tuvo tres hijos antes de su matrimonio con Millie Corretjer: Devon, Jacob y Aitana. 5 de 8 Ver Todo Papá orgulloso Oscar de la Hoya y su hija Atiana 2019 FOX's MasterChef Celebrity Family Showdown Credit: FOX Image Collection via Getty Images Su hija Aitana, quien ha debutado como modelo, es fruto de la relación que tuvo el boxeador con la ex Miss USA y actriz Shanna Moakler. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Su nuevo amor Oscar De La Hoya and Holly Sonders Credit: joce zerojack/Bauer-Griffin/GC Images Oscar de la Hoya ha reencontrado el amor en su novia, la modelo, empresaria y presentadora Holly Sonders, con quien celebró su cumpleaños con unas sensuales fotos juntos. 7 de 8 Ver Todo En las buenas y en las malas Oscar De La Hoya kisses his wife Millie before the Super Welterweight World Championship boxing mat Credit: Wally Skalij/Los Angeles Times via Getty Images Su relación de más de 15 años con Mille Corretjer estuvo llena de altos y bajos. Millie —quien se alejó de los escenarios para dedicarse a su familia— apoyó a su esposo durante su carrera en el ring y asistía a sus peleas. En el 2016, se separaron. En una entrevista con Teresa Rodríguez en Aquí y ahora (Univision), De la Hoya dijo que había sido infiel a su esposa, y que había abusado del alcohol y la cocaína, algo que afectó su matrimonio. Si bien la pareja fue a terapia y De la Hoya entró a un programa de rehabilitación para superar sus adicciones, al parecer no pudieron salvar su historia de amor. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

