Óscar de la Hoya solicita el divorcio de Millie Corretjer tras 6 años separados El sitio TMZ Sports dio la noticia en exclusiva. El boxeador apuntó a "las diferencias irreconciliables" en la pareja como causa de la separación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La llegada del año nuevo para Óscar De la Hoya significa, además de seguir cumpliendo sueños y objetivos, también dejar el pasado atrás. Según el sitio TMZ Sports, el boxeador habría presentado toda la documentación este viernes en los juzgados para solicitar el divorcio de la que fue su esposa, Millie Corretjer. Una petición que llega 6 años después de su separación oficial y cuyos motivos apuntan a "diferencias irreconciliables". Óscar de la Hoya y Millie Corretjer Óscar de la Hoya y Millie Corretjer | Credit: AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS (Photo credit should read GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images) La subdivisión de TMZ aseguró que obtuvo copias de la documentación presentada por De la Hoya, aunque no especificó qué tribunal llevará a cabo el proceso. La pareja se casó en 2001 cuando el deportista dio sus primeros pasitos en el mundo de la música, medio en el que conoció a la madre de sus tres hijos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja se separó definitivamente en 2016. Antes de poner fin a su amor, De la Hoya contó en una entrevista para el programa Aquí y ahora, de Univision, que fue adicto a la cocaína y al alcohol, y que le fue infiel a Corretjer varias veces. Aunque la separación fue hace más de 6 años, parece que no habían dado el paso legal. En la actualidad, el ganador de 11 campeonatos vuelve a estar enamorado y lo ha gritado a los cuatro vientos en sus redes. Su actual pareja es Holly Sonders, la periodista y modelo con quien ha protagonizado un divertido video en su perfil de Instagram para despedir el año. "Esperamos que encuentren la sincera y verdadera felicidad que nosotros sentimos", escribió De la Hoya.

