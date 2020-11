Close

¡Óscar de la Hoya se divorcia! Tras una década de relación, Óscar de la Hoya se da a conocer una ruptura muy importante en la vida del exboxeador y empresario. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde 2010, Óscar de la Hoya mantenía una relación laboral con Saúl Canelo Álvarez; sin embargo, desde hace un año, el último pugilista había mostrado una actitud de inconformidad con el primero y la empresa Golden Boy Promotions que encabeza. Tras varios conflictos, se da a conocer el divorcio profesional entre ambos; pese a que De la Hoya había dicho con anterioridad que “trabajar con alguien como Canelo, dedicado, talentoso, con hambre y dispuesto siempre a buscar más, es el sueño de cualquier promotor”. RELACIONADO: Óscar de la Hoya llevará su historia a la pantalla grande Image zoom Óscar de la Hoya | Credit: Jason Merritt/Getty Images “En mi carácter de manejador y entrenador de Saúl Canelo Álvarez, me permito informar a la comunidad boxística y a todos nuestros fans que a partir de hoy, 6 de noviembre de 2020, nuestro peleador es agente libre”, dio a conocer Eddy Reynoso, nuevo manager de Álvarez, a través de un comunicado. “Por lo que estamos listos para continuar con su carrera”. Image zoom Credit: Ethan Miller/Getty Images Se menciona que una de las razones que desencadenó esta ruptura laboral por parte de Canelo, fueron las malas negociaciones de Golden Boy Promotions con el retador obligatorio Sergiy Derevyanchenko y que lo llevaron a perder uno de sus cinturones de peso mediano en agosto de 2019. Ahora, el boxeador toma un nuevo rumbo en su carrera y pretende retomar actividades en breve. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Todo este tiempo hemos estado trabajando muy duro en el gimnasio, con mucha responsabilidad y disciplina para estar en gran forma física, y listos para pelear”, agregó. “En breve, estaremos anunciando fecha, rival y sede. Regresaremos más fuertes que nunca para seguir creciendo y seguir demostrando que el boxeo mexicano ¡es el mejor!”. Hasta el momento, Óscar de la Hoya ni Saúl Canelo Álvarez han dado una declaración al respecto.

