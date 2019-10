Oscar de la Hoya niega acusaciones de agresión sexual La declaración de Golden Boy Promotions sugiere que De La Hoya está siendo extorsionado. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Oscar De La Hoya ha negado las acusaciones de agresión sexual presentadas en su contra esta semana. La demanda presentada el lunes en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles alega que la mujer no identificada tuvo una relación sexual consensuada con De La Hoya hasta que la agredió en su casa en Pasadena en noviembre de 2017. La compañía de De La Hoya, Golden Boy Promotions, emitió un comunicado el martes describiendo la acción como una "demanda frívola" y calificando las acusaciones de "completamente falsas". La declaración de Golden Boy Promotions sugiere que De La Hoya está siendo extorsionado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Scott Taetsch/Getty Images "Oscar es un hombre de negocios muy exitoso, dirige una de las principales compañías de deportes y entretenimiento del país, por lo que es un objetivo principal", se lee en el comunicado. La demanda entra en detalles gráficos en sus acusaciones contra De La Hoya, alegando que el ex campeón de boxeo estaba intoxicado en el momento en que venció a la mujer. La demanda no especifica si presentó una queja ante la policía después del presunto ataque, lo que la obligó a tomar medicamentos para "hinchazón y dolor extremos". Image zoom Alexis Cuarezma/Getty Images La demandante dice que fue a un hospital después del presunto ataque y finalmente buscó tratamiento psicológico, durante el cual fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático. La mujer afirma que todavía tiene síntomas diarios de depresión y ansiedad. Image zoom SMXRF/Star Max/GC Images La demanda de la mujer busca un juicio con jurado y daños no especificados por presunta agresión sexual, violencia de género, negligencia e imposición intencional de angustia emocional. Advertisement

