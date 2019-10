Oscar de la Hoya llevará su historia a la pantalla grande Su historia de vida y otras controversias se verán próximamente. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Oscar De la Hoya reveló que piensa contar su vida en una película. Su compañía, Golden Boy, no es solo una promotora de talentos de boxeo y MMA, por medio de esta casa productora de entretenimiento, el excampeón de boxeo piensa relatar detalles de sus altibajos desde su niñez. “Vamos a empezar una película sobre la vida de Oscar De La Hoya y Julio Cesar Chávez. es una épica historia de 1996. Es una historia bastante interesante porque en esa época todo el mundo apoyaba a Chavez, yo era considerado el americano y esa cultura se dividió. Ahora esa gente que estaba en contra de mi en ese tiempo está reconociendo y estaba tratando de crear. Aunque yo haya nacido aquí todos somos latinos”, contó en exclusiva a People En Español. Esa historia y otras controversias se verán próximamente. En medio de la promoción de sus nuevos proyectos, un ex empleado de Golden Boy Promotions ha presentado una demanda contra Oscar De La Hoya. Según una historia revelada por TMZ el jueves por la tarde, una demanda presentada en nombre de David “Tattoo” González afirma que De La Hoya lo llamó a horas inapropiadas para ayudarlo cuando el púgil estaba “altamente intoxicado”. González, una personalidad de la radio en Los Ángeles, fue contratado por Golden Boy Promotions en 2010 para realizar trabajos de promoción, principalmente anunciando e involucrando a los fanáticos en pesadas, peleas y otros eventos. González dejó de trabajar para la compañía de promoción de De La Hoya el año pasado. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Oscar de la Hoya llevará su historia a la pantalla grande

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.