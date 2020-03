Oscar de la Hoya dona $250,000 para ayudar a combatir el coronavirus y ¡reta a otros famosos a hacer lo mismo! El ex campeón mundial de boxeo Oscar de la Hoya retó a sus colegas y amigos a donar dinero, como lo ha hecho él, para ayudar a combatir el coronavirus en estos tiempos de crisis. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El ex boxeador mexicoamericano Oscar de la Hoya ha sido una de las celebridades latinas que ha dicho presente a la hora de ayudar al prójimo durante la crisis sanitaria del coronavirus. El multicampeón anunció el viernes que él y su familia han donado un cuarto de millón de dólares para ayudar a su hospital preferido en Los Angeles a sufragar inesperados gastos incurridos durante la pandemia. “Adventist Health White Memorial es mi hospital y el de mi familia. Cuidaron de mi madre cuando estaba luchando contra el cáncer de seno. Durante este tiempo de crisis White Memorial está incurriendo en gastos extraordinarios mientras que continúan brindando atención de alta calidad a nuestra comunidad aquí en Los Angeles [California]”, explicó De la Hoya a través de sus redes sociales. “Mi familia y yo estamos donando 250 mil dólares a White Memorial para ayudar con estos gastos críticos e inesperados”. El ex pugilista además retó a sus colegas y amigos famosos a imitar su gesto y ayudar a las instituciones que están haciendo todo lo posible por salvar vidas. “Quiero [hacer] un reto a mis compañeros, celebridades, atletas, líderes empresariales, a líderes de la comunidad para que también donen a White Memorial o a su hospital local para ayudar durante esta crisis”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es la primera vez que De la Hoya alza su voz por una noble causa. Desde su ascenso a la fama, el también empresario no ha dejado de ayudar a su comunidad a través de diferentes organizaciones y proyectos —o recaudando fondos para diferentes causas a beneficio de los más necesitados. “Es el momento de demostrar que la unión hace la fuerza”, escribió en su cuenta de Instagram. ¿Quién se une al reto? Advertisement

Oscar de la Hoya dona $250,000 para ayudar a combatir el coronavirus y ¡reta a otros famosos a hacer lo mismo!

