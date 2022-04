Oscar de la Hoya es acusado de agresión sexual ¡Los detalles! El exboxeador mexicoamericano Oscar de la Hoya fue demandado por supuesto abuso sexual. La mujer que lo acusa trabajaba para Casa Mexico Enterprises. De La Hoya niega las acusaciones. ¡Esto fue lo que declaró! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Oscar De La Hoya vuelve a estar en el ojo del huracán. El exboxeador mexicoamericano enfrenta una demanda por presunto abuso sexual, reporta TMZ. La mujer que lo acusa de agresión sexual trabajaba para la empresa de tequila Casa México, de la cual De La Hoya es socio. La demanda civil fue presentada el miércoles en el Tribunal Superior de Los Ángeles. La mujer alega que De La Hoya le causó "severo daño físico y emocional". Durante un viaje a México en marzo del 2020 para visitar la destilería, ella acusa a De La Hoya de tocar la puerta de su habitación en el hotel "con los pantalones bajados hasta los tobillos". Según los documentos en la corte, el exboxeador supuestamente entró a la habitación de ella a la fuerza y se metió en su cama. "Ella lo empujó de la cama y lo acompañó a su habitación, abrió la puerta e inmediatamente regresó a su propia habitación", detalla la demanda. La mañana siguiente De La Hoya no se presentó a recorrer la destilería con el resto de los ejecutivos de Casa México y ella revela que fue a su habitación a despertarlo. Entonces De La Hoya, de 49 años, "la empujó a su cama, donde la agredió sexualmente", según la demanda. La mujer lo acusa de agredirla nuevamente cuando el grupo regresó a Los Ángeles. Según documentos en la corte, un grupo de ejecutivos de Casa México —que incluía a De La Hoya y a esta empleada— cenaron en un restaurante y luego fueron a la casa del exboxeador. La mujer lo acusa de mostrarle un "objeto sexual" que él tenía en su casa y "meter el objeto sexual a la fuerza" en el cuerpo de la demandante. Oscar de la Hoya Credit: (Brad Barket/Getty Images) La mujer lo acusa de agresión sexual, acoso sexual, represalias, discriminación de género y despido injustificado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Oscar de la Hoya Credit: (Amy Sussman/Getty Images) El "Chico Dorado" niega estas acusaciones en su contra. Un representante de De La Hoya dijo a TMZ Sports que estas "acusaciones son vengativas e injustas" y que "no hay evidencias" de estas "afirmaciones erróneas". En el 2021, De La Hoya reveló que él había sido víctima de abuso sexual cuando era menor de edad. "Fui violado a los 13 años, por una mujer, una mujer más vieja", dijo al diario Los Angeles Times. "A los trece, perdí mi virginidad, sabes, violado básicamente. Estaba en Hawai, creo que en algún torneo. Ella tenía 35 años".

