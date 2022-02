¡En calzoncillos! Así celebró Óscar de la Hoya su cumpleaños El famoso boxeador Óscar de la Hoya celebró su cumpleaños 49 de la forma más hot que podía haberlo hecho: en calzoncillos y con su novia en ropa interior. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Oscar de la Hoya en su cumpleaños Oscar de la Hoya en su cumpleaños | Credit: elgordoylaflaca/Instagram El famoso boxeador Óscar de la Hoya celebró su cumpleaños 49 de la forma más hot que podía haberlo hecho. ¡Nada más y nada menos que en calzoncillos! "Happy Birthday to me", escribió el Golden Boy en su cuenta de Instagram, junto a una foto con su novia, la periodista y modelo Holly Sonders. "49 nunca se vio tan bien ❤️ sé libre, sé tú. Mucho más por venir. Te amo", le dijo Sounders en un comentario. En la foto, su chica también aparece en ropa interior, mientras pica el cake y el boxeador apaga la velita. "Te mereces todo el pastel que quieras @oscardelahoya", escribió por su parte la modelo, quien también compartió fotos muy calientes del momento, en que posa en diversas posiciones con su novio, mientras le pone el pastel en la boca. Como es de esperar, los seguidores no se pudieron aguantar y dejaron divertidos comentarios y felicitaciones para el famoso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cumpleaños bastante sexy 🔥"; "me encantan las fotos ¡Feliz cumpleaños Óscar! 🔥🔥🔥"; "¡la pareja más sexy de la historia! 😍👏🔥"; "Happy Birthday campeón 🚀", le dijeron. Sonders sorprendió a su novio con esta peculiar sesión de fotos inspirada en una icónica para la revista W protagonizada por Angelina Jolie y Brad Pitt, según la agencia de comunicaciones del exboxeador, quien además pasó la mañana de su cumpleaños haciendo trabajo voluntario preparando comidas en la organización Project Angel Food.

